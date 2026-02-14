  • İSTANBUL
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete Bölgenin sorunu işbirliği ve istikrar eksikliği Orta Doğu’nun kurtuluşu Kalkınma Yolu Projesi’nde Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat! AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti! CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı! Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık
Yerel Polise kafa atan maganda tutuklandı
Yerel

Polise kafa atan maganda tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Polise kafa atan maganda tutuklandı

Hatay’da görevli polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden 2 şahıstan birisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı, birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 11 Şubat günü İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İlçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik polisi, görev esnasında uyardığı 2 şahıs tarafından darp edildi. Polis memuruna kafa atan, darp eden ve hakaret eden K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli 2 şahıs polis ekiplerince göz altına alındı. Şahıslardan; M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay'dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
