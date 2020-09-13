Polise hakaret ettiği iddia edilen kadın hakkında karar

Dün saat 23:45 sularında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Harem Otogarı'nda iddiaya göre genç bir kadın polis memuruna küfür ve hakaret etti.

Otogarda M.A.Z.’nin bulunduğu büfeye gelen S.E. isimli kadının, telefon görüşmesi yapmak için ankesörlü kart istediği, kartı almasının ardından yeniden büfeye gelerek kendisine yanlış arama yaptırıldığını söyleyerek işletmedeki malzemeleri dağıtmaya başladığı ileri sürüldü.

Yaşanan olayın ardından çevredeki dükkan sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, durumu anlamak için öfkeli kadının yanına gitti.

Kendisine soru soran polis memurlarına küfür ettiği öne sürülen S.E., ardından da güvenlik güçlerinin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı.

Öfkeli kadını sakinleştiremeyen polisler, alkollü olduğu iddia edilen S.E.’yi polis merkezine götürmek istedi. Bu sırada tekrar polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alınarak, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Serbest bırakıldı

Saldırgan kadın hastanedeki kontrolden sonra ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

S.E. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise cumhuriyet savcısından alınan talimatla M.A.Z.’ye karşı "Kasten Yaralama", olaya müdahale eden polis ekiplerine karşı ise "Görevli Memura Mukavemet" suçlamaları ile adliyeye sevk edildi.

Saldırgan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.