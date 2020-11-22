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Gündem Polise hakaret eden kadın turistler gözaltına alındı
Gündem

Polise hakaret eden kadın turistler gözaltına alındı

İstiklal Caddesi’ndeki koronavirüs denetimlerinde polisimize 'kapa çeneni' diye bağıran iki kadın turist gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:00:00 -

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmayan ve sigara içen onlarca kişiye ceza kesildi.

Maske takmayan kadınlara ceza kesileceği söylendi

Emniyet güçleri iki yabancı kadın turiste de maske takmadıkları için ceza keseceğini söyledi. Fas uyruklu Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist, o sırada kendilerini görüntüleyen basın mensubunu fark etti. Kadınlardan biri kamerayı işaret ederek, görüntü vermek istemediklerini söyledi. Bunun üzerine devreye giren bir polis, görüntü alan kişinin gazeteci olduğunu ve çekim yapabileceğini belirtti. Ancak kadınlar polisle tartışmaya başladı.

Polise hakaret etti

Cep telefonunu çıkartan kadınlardan birisi gizlice polisin görüntüsünü almaya başladı. Polis buna izin vermeyince kadın turist, 'O beni çekiyorsa ben de seni çekerim. Kapa çeneni' dedi. Emniyet güçleri maske takmayan ve polise hakarette bulunan kadın polisleri gözaltına aldı.

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