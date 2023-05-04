  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
Yerel

Polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-04 02:51:00 -
Polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, polis ekibine ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Beşyol Meydanı'nda silahla havaya ateş edilmesi üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerini fark edince kaçan Haydar S, uyarıya rağmen polise silahla ateş edince yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, 3 polis, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu hap elde edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş uyardı: Gerçekler ortada, alt üst eden gelişme olacak diyerek duyurdu! Fed kararı öncesi altın 33 dolar...
Ekonomi

İslam Memiş uyardı: Gerçekler ortada, alt üst eden gelişme olacak diyerek duyurdu! Fed kararı öncesi altın 33 dolar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve fed kararı ile ile ilgili flaş detayı paylaştı. Karar sonrası kriz olacağını söyledi. ..
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Ya kalkacaksınız...
Gündem

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Ya kalkacaksınız...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin şu anda kalkış noktasında olduğunu belirterek, "Ya kalkacaksınız ya da düşüp, kırılıp mahvo..
Aralarında, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, valiler ve Merkez Bankası Başkanı da var! Flaş iddiayı duyurdu
Medya

Aralarında, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, valiler ve Merkez Bankası Başkanı da var! Flaş iddiayı duyurdu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 14 Mayıs seçimi sonrası yaşanacakları değerlendirdiği köşesinde, "İlk kez bu seçimde karşımıza önemli bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23