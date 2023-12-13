Polis yanlış evi bastı: 4 çocuk öldü!
Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler yanlış evi bastı. Saldırganlar, 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı.
Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler yanlış evi bastı. Saldırganlar, 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı.
Guayaquil kentindeki Guasmo Sur Mahallesi'nde, bir eve giren silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş etti.
Saldırıda, evdeki 4 çocuk hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.
Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.
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