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Dünya Polis yanlış evi bastı: 4 çocuk öldü!
Dünya

Polis yanlış evi bastı: 4 çocuk öldü!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 09:16:00 -
Polis yanlış evi bastı: 4 çocuk öldü!

Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler yanlış evi bastı. Saldırganlar, 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı.

Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler yanlış evi bastı. Saldırganlar, 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı.

Guayaquil kentindeki Guasmo Sur Mahallesi'nde, bir eve giren silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş etti.

Saldırıda, evdeki 4 çocuk hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.
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