0553 313 94 23

Polis valizin içini açınca şok oldu! Tam 2,20 metre...

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphelenerek kontrol ettiği valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı çıktı.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:53
Polis valizin içini açınca şok oldu! Tam 2,20 metre...

Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir valiz polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine valizi inceleyen polis, içinde yılan olduğunu tespit etti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede hayvanın 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı olduğu belirlendi. Görevliler, bir süre sonra yılanı teslim almaya gelen ismi açıklanmayan kişinin ifadesine başvurarak, bu ve benzeri hayvanların beslenmesinin, bulundurulmasının ve satılmasının yasak olduğu hakkında bilgi verdi.

 6 bin 500 TL ceza

Kaçak yollarla Antalya'ya getirilen boa yılanına el konularak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne yedi emin senedi ile teslim etti. Yılanı almaya gelen kişi hakkında da '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18/1 maddesi gereğince 'ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları bulundurma' suçundan 6 bin 500 TL para cezası kesildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:53
  1. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    1. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    2. Tokat’ta acemi kasap bilançosu: 107..
    3. Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
    4. Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde..
    5. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    6. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    7. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    8. Kurban keserken yaralananlar..
    9. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    10. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    11. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    12. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    13. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    14. Bayram namazından çıkan yayaya..
    15. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    16. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    17. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    18. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    19. Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi
    20. (GRAFİKLİ) Süper Lig'de statlar yeni..
    21. Putin Müslümanların Kurban Bayramı'nı..
    22. Lokantacı Yalçın Şahin:
    23. Örencik halkından geçmişlerine dua
    24. Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
    25. Ege ile Akdeniz, yerli ve yabancı..
    26. Limonda erken hasat uyarısı
    27. TÜBİTAK'tan Antarktika çağrısı
    28. Ankara-Tahran tren seferleri yeniden..
    29. "Eti sağlıklı ve lezzetli tüketmek..
    30. Kurban kesmeye giderken, aracıyla..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı