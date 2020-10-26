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Gündem Polis uygulamasına takıldılar! İşte Hatay'daki o teröristler
Gündem

Polis uygulamasına takıldılar! İşte Hatay'daki o teröristler

Amanos dağlarından Türkiye’ye eylem amaçlı gelen iki PKK’lı terörist, Hatay’ın Payas ilçesinde gasp ettikleri araçla İskenderun’a doğru gelirken uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. İki teröristin fotoğraflarına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:54:00 -
Polis uygulamasına takıldılar! İşte Hatay'daki o teröristler

Eylem amaçlı Türkiye'ye gelen teröristlerin peşine düşen emniyet ekipleri teröristleri İskenderun ilçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri kendini patlattı.

Etkisiz hale getirildi

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de kısa sürede etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir aracı gasp etmişler!

Teröristlerin Amanos kırsalına indikten sonra bir aracı gasp ettikleri belirlendi.

Fotoğrafları ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; teröristlerin eylem için gasp ettikleri araçtayken fotoğraflarına da ulaşıldı. İki terörist, çatışmadan önce seyir halindeyken kent güvenlik kameralarına böyle takıldı.

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