Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı altından böyle su geliyorsa...

Hemen kapıyı açmaya kalkışmayın. O su sızıntısı kasıtlı olabilir. Sırf siz kapıyı açasınız diye dökülmüş olabilir. Çünki hırsızlar hiç ses vermeden bu metodla kapı açtırmayı başarıyorlar. Kapıyı açtığınız anda da, hemen bir ayağını kapı ağzına koyarak, sizin çarçabuk kapama hamlenizi boşa çıkarıyorlar. Zaten siz o anda yüzünüze sıkılan gazla şaşkına dönüyorsunuz. Anında içeri dalıp, ağzınızı kapatıp sizi derdest etmiş oluyorlar.. Ve evi soyup soğana çeviriyorlar..