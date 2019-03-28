Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı altından böyle su geliyorsa...
Hırsızların yeni yöntemlerinden biri de kapı altından su dökmek. Sırf siz kapıyı açın diye dökülen bu suyu görünce temkinli davranın.28 Mart 2019 Perşembe 12:55
Hemen kapıyı açmaya kalkışmayın. O su sızıntısı kasıtlı olabilir. Sırf siz kapıyı açasınız diye dökülmüş olabilir. Çünki hırsızlar hiç ses vermeden bu metodla kapı açtırmayı başarıyorlar. Kapıyı açtığınız anda da, hemen bir ayağını kapı ağzına koyarak, sizin çarçabuk kapama hamlenizi boşa çıkarıyorlar. Zaten siz o anda yüzünüze sıkılan gazla şaşkına dönüyorsunuz. Anında içeri dalıp, ağzınızı kapatıp sizi derdest etmiş oluyorlar.. Ve evi soyup soğana çeviriyorlar..
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