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Teknoloji Polis uyandı! iPhone'unuzdaki bu özelliği acilen kapatın!
Teknoloji

Polis uyandı! iPhone'unuzdaki bu özelliği acilen kapatın!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 20:41:00 -
Polis uyandı! iPhone'unuzdaki bu özelliği acilen kapatın!

Apple, NameDrop özelliğiyle birlikte iletişim bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırdı. Ama bu durum, gizlilik sorunlarını da beraberinde getirdi.

Apple, en son tanıttığı iPhone 15 modelleri ile birlikte iOS 17 güncellemesini de yayınladı.

ABD'de polis, Apple'ın son güncellemesi iOS 17 ile birlikte gelen yeni bir iPhone özelliği konusunda gizlilik uyarılarında bulundu.

iOS 17 ile birlikte gelen NameDrop isimli bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir iPhone'u farklı bir iPhone'a yaklaştırarak iletişim bilgilerini paylaşabiliyor.

Gizlilik riski var
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Kolluk kuvvetlerinden gelen uyarıda, polis departmanları iOS 17 ile gelen NameDrop özelliğinden kaynaklanan olası bir "gizlilik" endişesiyle kullanıcıları uyardı.

Güvenlik güçlerine göre birçok kullanıcı, telefonların ayarlarını kontrol etmediğinden iletişim bilgilerini istemeden başkalarıyla paylaşabilir.

Bu nedenle uzmanlar, insanların özelliği varsayılan olarak kapatmaları ve aynı şeyi çocukları için de yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Namedrop özelliği nasıl kapatılır?

Eğer gizlilik konusunda sorun yaşamak istemiyorsanız, Namedrop özelliğini kapatmalısınız.

Öncelikle Ayarlar uygulamasını açın.

Genel seçeneği - AirDrop seçeneğine gelin.

Bu ekrandan Alma Kapalı seçeneğini işaretledikten sonra, "Aygıtları Bir Araya Getirerek" seçeneğini kapalı konuma getirin.

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