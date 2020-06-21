  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Polis 'Tayyip baba mı emretti?' diyerek maske takmamakta ısrar eden kadına cezayı kesti

Esenyurt'ta maske denetimi yapan polis ısrarla takmak istemeyen bir kadına cezayı kesti. 'Tayyip babamı emretti?' diyerek küstahlaşan kadının pişkinliği pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:13:00 - 2020-06-21 09:14:01

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı.

Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı