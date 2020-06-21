Polis 'Tayyip baba mı emretti?' diyerek maske takmamakta ısrar eden kadına cezayı kesti
Esenyurt'ta maske denetimi yapan polis ısrarla takmak istemeyen bir kadına cezayı kesti. 'Tayyip babamı emretti?' diyerek küstahlaşan kadının pişkinliği pes dedirtti.
İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı.
Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.