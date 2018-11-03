0553 313 94 23
impression

Polis şüphelendi... Baklava kutusunda tam 1 milyon 500 bin dolar!..

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından, Habur Sınır Kapısı’nda bir otomobilde baklava kutularına yerleştirilmiş toplam 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:09
Polis şüphelendi... Baklava kutusunda tam 1 milyon 500 bin dolar!..

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, risk analiz birimi personelince takibe alındı.

Gözetim altında gümrük işlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı inceleme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı şekilde arandı. 

Baklava kutusunda 1 milyon 500 bin dolar

Aracın bagajında iki büyük baklava kutusuna gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda, yasa dışı yollarda yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir kişi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, araçta bulunan paralara el konuldu. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:09
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Irak
  3. 1 milyon 500 bin dolar
  4. baklava

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi
    1. 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan..
    2. Kabil'de NATO askerlerine saldırı
    3. Tokat'ta 115 gündür aranıyordu! Önemli..
    4. Annesinin kolunu kırdı, babasını..
    5. Şırnak'ta öldürülen terörist bakın kim..
    6. Göztepe 5'te 5 planlıyor
    7. Polis şüphelendi... Baklava kutusunda..
    8. Mehmet Özhaseki: Şaşıracağınız..
    9. Habur Sınır Kapısı’nda baklava..
    10. FETÖ'ye 4 ilde operasyon!
    11. Ahşap zemin için ne yapacağız?
    12. Umran Kasım 2018 sayısı çıktı!
    13. Kuzey Kore'den 'nükleer' açıklaması!
    14. Astım artık cep ve farede
    15. Türkiye'nin kritik anlaşmaları Resmi..
    16. Sumak kanserle mücadele ediyor
    17. Doğal çamaşır yumuşatıcısı yapmak..
    18. Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri..
    19. Eski avukatı Trump'ı harcadı! Gündemi..
    20. Margarin hayatımıza nasıl girdi?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar