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Yerel Polis sosyetenin karanlık gecesini aydınlattı
Yerel

Polis sosyetenin karanlık gecesini aydınlattı

Emniyet ekipleri, Taksim Beyoğlu’nda gündüz lokanta, gece de eğlence yeri olarak kullanılan mekana baskın yaptı. Baskında mekanda bulunan 25 kişiye 88 bin 725 TL, işletme sahibine ise 29 bin TL cezai ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 13:18:00 -

Koronavirüs salgınına rağmen Beyoğlu’nda gündüz lokanta, gecede eğlence yeri olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında mekanda bulunan 25 kişiye 88 bin 725 TL, işletme sahibine ise 29 bin TL cezai eza verildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Lokanta görünümlü gece kulübüne baskın

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi üzerindeki gündüz lokanta olarak, gece de kulüp olarak kullanılan mekana Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 25 kişiye 88 bin 725 TL, mekan sahibine ise 29 bin TL cezai işlem uygulandı. Baskın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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