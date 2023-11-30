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Gündem Polis; simitçi, kargocu ve inşaat işçisi oldu
Gündem

Polis; simitçi, kargocu ve inşaat işçisi oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-30 16:00:00 -
Polis; simitçi, kargocu ve inşaat işçisi oldu

Polis firari hükümleri yakalamak için inşaat işçisi, simitçi, kargocu gibi kılıklara girdi.

 

İSTANBUL’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 86 hükümlü yakalandı. Polisin firari hükümleri yakalamak için inşaat işçisi, simitçi, kargocu gibi kılıklara girdiği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon yaptı.  223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı.86 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonda aralarında cinayet, dolandırıcılık hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan 86 hükümlü gözaltına alındı.  Yakalanan firariler işlemlerinin polis merkezlerinde yapılmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

Öte yandan polisin yıllardır kaçan firarileri inşaat işçisi, doğal gaz görevlisi, kargo görevlisi gibi kılıklara girerek yakaladığı öğrenildi.
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