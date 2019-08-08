Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.08 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Gaziantep’in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kurban satıcılarını ve iş yeri sahiplerini sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Polisler, konuyla ilgilihazırlanan afişleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.
YORUM YAZ