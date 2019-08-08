0553 313 94 23

Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis, esnafı sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kurban satıcılarını ve iş yeri sahiplerini sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Polisler, konuyla ilgilihazırlanan afişleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı yapan 5 kişi tutuklandı
    1. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    2. Virajı alamayınca kanala uçtu
    3. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    4. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    5. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    6. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    7. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    8. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    9. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    10. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    11. Akaryakıtta çifte indirim
    12. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    13. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    14. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    15. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    16. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    17. Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi..
    18. Mahalle muhtarı deprem anını Akit'e..
    19. Kaybolan köpekleri için tatillerini..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    21. Polis sahte paraya karşı esnafı uyardı
    22. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde..
    23. Yunusemre’de bayram öncesi evde bakım..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    25. Depreme nikah masasında yakalandılar
    26. Seçer: “Mersin, çevre, ekonomi ve..
    27. AFAD Başkanı bölgeye intikal ediyor
    28. "Güreşleri kıyaslamak doğru değildir"
    29. İçme suyundaki florür gençlerin böbrek..
    30. Diş Hekimliği Fakültesi yeni eğitim..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!