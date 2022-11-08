Polis promosyonu ertelendi mi? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? Polis promosyonu neden yatmadı? EGM duyurdu

Polis promosyonu ödeme tarihi ve tutarı gündemde yer alan başlıklar arasında bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis promosyonu konusunda VakıfBank ile anlaşırken, promosyonun ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar polis promosyonu twitter #polispromosyon , #EGMninpromosyonu , #PromosyonYenilensin etiketiyle gündeme taşındı. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda maaş promosyonlarının peşin ve tek seferde ödeneceğini belirtmişti. Ayrıca promosyon ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin ve bir seferde gerçekleştirilecek. Polis maaş promosyonu ödeme tarihi ve detaylar haberimizde...

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Polis promosyonu yattı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin olarak tek seferde 1 Kasım 2022'de ödenecek.

EGM'den yapılan açıklamada, 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi. “Promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak” ifadeleri yer aldı. 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı belirtildi.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Polis maaş promosyonunda yüzde 188 oranında artış yapılarak 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.

EGM tarafından yapılan açıklamada “Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.” İfadeleri kullanıldı.

29. Dönem POMEM polis alımı ilanı yayımlandı! Kadın ve erkek polis adaylarının KPSS ve başvuru şartları neler?

Polis Akademisi 29. Dönem POMEM polis alımı ilanı paylaşıldı. Kadın ve erkek polis alımı için hangi şartlar aranıyor. POMEM Polis alımı için KPSS şartı kaç? Kılavuz ve başvurular hakkında tüm detaylar?

Polis Akademisi Başkanlığı polis alımı ilanı yayımladı. Ön Lisans KPSS sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra beklenmeye başlanan POMEM polis alımı ilanı yayımlandı. 8 Kasım 2022 tarihi ile yayımlanmış olan POMEM duyurusuna göre Emniyet Genel Müdürlüğü 12 Bin polis alımı gerçekleştirecek. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. Peki POMEM Polis Alımı başvuru şartları ne? KPSS Taban puanı kaç olmalı? İşte tüm detaylar...

12 Bin polis alımı kontenjan dağılımı nasıl?

2022 Yılı POMEM kapsamında yayımlanmış olan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan Polis meslek Eğitim Merkezine Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından Polis Memuru alımı gerçekleştirilecek. Buna göre Kadın ve Erkek adayların başvuru yapabileceği polis alımı için,

Lisans Mezunu 9600 Polis ( 8160 Erkek ve 1440 Kadın )

Ön Lisans mezunu 2400 Polis ( 2400 Erkek ve 360 Kadın )

Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Polis Akademisinden yapılan duyuruda POMEM kapsamında polis alımı için başvurular önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Buna göre Ön Başvurular 14 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

29. Dönem POMEM Duyurusu:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Polis alımına ilişkin tüm şartlar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POMEM Polis alımı başvuru şartları ne Olacak?

Polis Akademisinden yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile kesin şartlar belli olacak. Ancak geçmiş yıllarda yapılan POMEM polis alımı için adaylardan aşağıdaki şartlar aranacaktır.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak ( Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir ),

- Silah Taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel herhangi bir durumu olmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

- Yüz kızartıcısı bir cezası veya duyumu olmamak,

- Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

2022 Yılı POMEM KPSS şartı ne?

POMEM ile Polis Alımı için adaylar KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekledi. İlan yayımlandı ve POMEM için adaylardan,

Ön Lisans mezunları için 2022 yılı için yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzeri puan almış olmak,

Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) puan veya üzerinde puan almış olmak,

Şehit veya vazife malullerinin eşi ya da çocukları için aynı KPSS geçerlilik yıllarında Ön Lisans mezunlarından 52 ve Lisans mezunlarından en az 48 puan almış olmak şartı bulunmaktadır.

Polis olmak için yaş şartı ne?

18 yaşını tamamlayıp yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydı ile sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihinden itibaren erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamak şartı yer alıyor.

Başvuru Kılavuzu Hangi Tarihte Yayımlanacak?

POMEM polis alımı için başvuru kılavuzu 14 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.