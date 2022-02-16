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Yerel Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı
Yerel

Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 21:14:00 -
Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana gelmişti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.T., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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