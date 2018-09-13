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Polis otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Aksaray - Ankara yolunda polis otobüsü devrildi . Çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrası Aksaray yolu trafiğe kapatıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 01:18
Polis otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 00.15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu’nun 45’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre,ÿsınır dışı edilmek üzere İstanbul’dan Suriye sınırına götürülen mültecileri taşıyan ve içerisinde polislerin de bulunduğu 34 RHK 91 plakalı otobüs, Altınkaya Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 23 Suriyeli mülteci ile 17 polisin bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 01:18
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