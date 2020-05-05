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Aktüel

Polis olmak isteyen gence polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Pendik’te yaşayan bir vatandaş, polis olmak isteyen oğlunun doğum günü olduğunu 155’i arayarak bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:10:56 -
Polis olmak isteyen gence polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Pendik’te yaşayan bir vatandaş, polis olmak isteyen oğlunun doğum günü olduğunu 155’i arayarak bildirdi. Bunun üzerine polisler pasta alarak evine gittiği gence doğum günü sürprizi yaptı. Polisler, doğum gününü kutladıkları genç ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan kronik rahatsızlığı olan bir vatandaş, 155’i arayarak 5 Mart tarihinin oğlunun doğum günü olduğunu, oğlunun polis olmak istediğini ve polisleri çok sevdiğini belirtti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de babanın ricasını geri çevirmedi. Polisler ellerinde pasta ile gencin evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Genç karşısında polisleri görünce mutlu anlar yaşadı. Polisler, doğum gününü kutladıkları genç ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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