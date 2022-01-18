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Yerel Polis okulunda silah kazası: 3 yaralı
Yerel

Polis okulunda silah kazası: 3 yaralı

Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:46:00 -
Polis okulunda silah kazası: 3 yaralı

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. Polis Eğitim Merkezinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından Vali Mehmet Makas ile Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Mehmet Makas, olayın silahın kazara patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti. Vali Makas, olayla ilgili araştırmanın başlatıldığını söyledi.

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