  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! dilendiler Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendi

Türkiye’de yasakların kalkış sürecinin perde arkası konuşuluyor!

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

Nereden nereye! Türkiye, Portekiz’e askeri gemi yapıyor

İddianamede perde aralandı! Örgütün kilit isimleri tek tek deşifre edildi

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem Polis okulunda kahreden olay! Maalesef acı haber geldi
Gündem

Polis okulunda kahreden olay! Maalesef acı haber geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polis okulunda kahreden olay! Maalesef acı haber geldi

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan kahreden bir haber geldi.

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan kahreden bir haber geldi.
20 yaşındaki B.T., okulun 5. katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da polis meslek yüksek okulunda bir öğrenci, okul binasının 5. katından atlayarak intihar etti. Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Polis okulu öğrencisi B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı.
B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23