Polis müdüründen Falyalı cinayeti hakkında şok sözler

KKTC'de kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme alan Saygı Öztürk, "Belki alacak-verecek anlaşmazlığı da vardır ama asıl onun susturulması için bu cinayetin işlendiği göz ardı edilmemeli" dedi. 1990'lı yıllarda isimleri adam öldürme, kaçırma, vurma, haraç olaylarına katılan 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile iki adamının Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını, bu sayının artacağını söyleyen Sözcü gazetesi yazarı, Söylemez Ailesi hakkında bazı ilginç bilgiler paylaştı.

Öztürk, bir polis müdürünün aile hakkında kendisine verdiği bilgileri şöyle aktardı:

“Bu suç örgütünün mensuplarından bazıları emniyetten, silahlı kuvvetlerden atılma. Ailenin hepsi de tahsilli Aralarında doktor olanlar da var. En büyük özellikleri de sorguda konuşmamaları ya da olayı farklı yöne çekecek ifadeler vermeleridir. Yani yaptıklarını söylemezler. O yüzden bazı işler bunlara ihale edilir. Eğer, bu kişilerin eylemi yaptığı belirlenirse, bilin ki kimseyi ele vermezler.”