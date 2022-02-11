  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Polis müdüründen Falyalı cinayeti hakkında şok sözler
Medya

Polis müdüründen Falyalı cinayeti hakkında şok sözler

KKTC'de kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme alan Saygı Öztürk, "Belki alacak-verecek anlaşmazlığı da vardır ama asıl onun susturulması için bu cinayetin işlendiği göz ardı edilmemeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:29:00 -
Polis müdüründen Falyalı cinayeti hakkında şok sözler

KKTC'de kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme alan Saygı Öztürk, "Belki alacak-verecek anlaşmazlığı da vardır ama asıl onun susturulması için bu cinayetin işlendiği göz ardı edilmemeli" dedi. 1990'lı yıllarda isimleri adam öldürme, kaçırma, vurma, haraç olaylarına katılan 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile iki adamının Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını, bu sayının artacağını söyleyen Sözcü gazetesi yazarı, Söylemez Ailesi hakkında bazı ilginç bilgiler paylaştı.

Öztürk, bir polis müdürünün aile hakkında kendisine verdiği bilgileri şöyle aktardı:

“Bu suç örgütünün mensuplarından bazıları emniyetten, silahlı kuvvetlerden atılma. Ailenin hepsi de tahsilli Aralarında doktor olanlar da var. En büyük özellikleri de sorguda konuşmamaları ya da olayı farklı yöne çekecek ifadeler vermeleridir. Yani yaptıklarını söylemezler. O yüzden bazı işler bunlara ihale edilir. Eğer, bu kişilerin eylemi yaptığı belirlenirse, bilin ki kimseyi ele vermezler.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

takoz

söylemez kardeşlerin mafya olduğunu herkes biliyor da devlet bilmiyor mu çatlı'yı çok ararız
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay