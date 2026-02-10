  • İSTANBUL
Hakan Fidan açıkça söyledi: 'İnşallah daha akıllı bir karar alırlar'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’taki terör varlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki durumu örnek gösteren Fidan, “İnşallah daha akıllı bir karar alırlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki terör varlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki durumu örnek gösteren Fidan, "İnşallah daha akıllı bir karar alırlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, varlığı halihazırda Irak’ta da devam eden terör varlığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

 

Suriye’de YPG’nin orduya entegre olma sürecini örnek gösteren Fidan canlı yayında bu işin Irak ayağının olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Halka imkânı versen, alternatif versen, Kürt halkı başka bir yerden bakacak, Türkiye’de olduğu gibi."

"Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur.”

Terör örgütü PKK’nin Irak topraklarını çok rahat işgal edebildiğini belirten Bakan Fidan, “Türkiye'de işgal edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta buna mukabil çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?” dedi.

 

Bakan Hakan Fidan, Sincar-Mahmur-Kandil hattında çok uzak olmayan bir zamanda değişiklik olabileceğini de ifade etti.

Irak’ta hükümet seçmeyeceklerini de söyleyen Fidan, “Irak'ta seçimle gelen bir hükümeti, başbakanı tercih etmeme gibi bir durumumuz yok. Kim gelirse gelsin çalışırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

