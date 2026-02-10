ABD’den Kolombiya’ya zırhlı güç takviyesi: Yeni teslimat sahadaki dengeleri değiştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Kolombiya arasındaki savunma iş birliği yeni bir teslimatla daha güç kazandı. ABD, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri’ne 11 adet M1117 Zırhlı Güvenlik Aracı (ASV) sevk etti. “Guardian” adıyla bilinen araçlar, özellikle iç güvenlik, konvoy koruma ve terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor.

Textron Systems tarafından üretilen M1117’ler, ilk olarak ABD Ordusu’nun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Ancak yüksek dayanıklılığı sayesinde kısa sürede birçok ülkenin envanterine giren çok amaçlı bir zırhlı platforma dönüştü.

Mayına ve pusulara karşı özel tasarım

M1117’nin en dikkat çekici özelliği, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı koruma sağlayan V şeklindeki gövde tasarımı. Araç, STANAG 4569 Seviye III koruma standardı sayesinde hafif silah ateşi ve şarapnel etkilerine karşı yüksek direnç sunuyor.

Cummins dizel motorla donatılan zırhlı araç saatte 97–100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 708 kilometrelik menziliyle uzun süreli saha görevlerinde kesintisiz operasyon imkânı sağlıyor.

Silah sistemleri tarafında ise uzaktan komutalı taret üzerinde 40 mm Mk 19 bombaatar, 12,7 mm M2 makineli tüfek ve bazı konfigürasyonlarda 7,62 mm M240 koaksiyel makineli tüfek bulunuyor. Gece görüş, klima ve ek zırh gibi opsiyonel donanımlar da aracı zorlu şartlara hazır hale getiriyor.

Envanter hızla büyüdü

Kolombiya, son yıllarda ABD’den düzenli olarak M1117 tedarik ediyor. 2018’den bu yana ülkeye 270’in üzerinde araç teslim edildi.

2020’de yaklaşık 200, 2021’de 20 ve 2024’te 55 aracın envantere girmesinin ardından son 11’lik sevkiyatla Guardian filosu daha da genişledi. Uzmanlara göre bu artış, Kolombiya’nın hem sınır güvenliği hem de iç operasyon kapasitesinde ciddi bir güç çarpanı oluşturuyor.

Savunma çevreleri, yeni teslimatların bölgede askeri dengeleri ve sahadaki hareket kabiliyetini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.