SON DAKİKA
28 düzensiz göçmen yakalandı! Biri kurtarılamadı

Düzce'de 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi hipotermi geçirdi. Biri kurtarılamadı.

Merkeze bağlı Kutlu köyü sınırlarında tır dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölge yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla giren 2'si yarı baygın halde 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye kaldırılan 2 düzensiz göçmenden N.A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırılan N.A'nın yapılan otopsisinde, hipotermi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

