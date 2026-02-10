Hakemler bombaladı: 'Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart verilmedi! Penaltının da penaltıyla alakası yok!'

Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, hakem kararları çok tartışıldı. Yayıncı kuruluşun hakem programı Trio, Ali Şansalan'ın yaptığı büyük hataları canlı yayında tek tek anlattı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (p) ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Sekou Koita'dan geldi.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın çaldığı düdükler çok konuşuldu. Ayrıca verdiği penaltı kararı sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında çalınan düdükleri yorumladılar.

Yapılan yorumlara göre Tedesco'ya kırmızı kart, Oosterwolde'ye iki sarı karttan kırmızı kart, Yiğit Efe'ye kırmızı kart verilmeliydi. Ayrıca Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda kararın yanlış olduğu konusunda görüş birliği sağlandı.

TEDESCO KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Deniz Çoban: "Herhangi bir teknik sorumlusu ya da teknik alanındaki herhangi birisinin rakip takımın taç atışını geciktiriyorsa kırmızı karttır."

Bahattin Duran: "Vakit geçirtme amaçlı kendi takımına topu vermezse ihtar, eğer rakip takımın oyunu başlamasına engel olursa ihraç edilmesi gerekir."

FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon bende hiçbir zaman penaltı çağrışımı yapmayan pozisyonlardan biri. Bu kadar muğlak bir pozisyon için video hakem müdahalesini ise asla kabul etmiyorum. Video hakem kanıtlanabilecek ihlallerde devreye girer, burada saçma ve gereksiz bir müdahale gerçekleşmiş. Hakem de kolayı seçip penaltı vermiş. Keşke penaltı vermeseydi. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "Video hakem müdahalesi yanlış, elle oynama hakemin yorumuna kalmış. Son kararım ise yanlış bir VAR müdahalesi, yanlış bir izletme, Ali Şansalan bu pozisyonu en az 40 saniye izlemeliydi. Pozisyonda ise oyuncu ne topun eline geldiğini görüyor, ne de çekecek zamanı var. Elle oynamanın hiçbir kriteri yok. Tek bir kriterini dahi bulamıyorum. VAR müdahalesi de penaltı da yanlış."

Bahattin Duran: "VAR müdahalesi de hakemin kararı da yanlış. Böyle penaltı olmaz."

YİĞİT EFE'NİN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bülent Yıldırım: "Yiğit Efe'nin ayağı sınırda. Ardından topu kontrol ettikten sonraki hamlesi gereğinden fazla riskli. Eğer Yiğit Efe'nin kramponunun tabanı daha yukarıda olsaydı net bir kırmızı kart olurdu, çok sınırda bir pozisyon. Hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez ama ekrandan baktığımızda sarı kartı doğru buldum."

Deniz Çoban: "Pilot kameradan izlediğimizde topa gelişi ve ayağının yüksekliğini net şekilde görüyoruz. Bu pozisyon net kırmızı kart."

Bahattin Duran: "Ben sahada bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum, ilk basması da çok masum değil. Bu pozisyonun ardından Yiğit Efe kırmızı kart ile ihraç edilmeliydi."

Trio yorumcuları, Oosterwolde'nin iki eliyle Oğulcan'ın göğsüne vurduğu pozisyonda sarı kart görmesi gerektiğini söyledi. Hollandalı oyuncu, hakeme itirazdan da sarı kart görmüştü. Dolayısıyla Oosterwolde'nin en az 2 sarı kart görmesi gerektiği görüşünde birleşildi.