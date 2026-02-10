Tekirdağ’ın nüfusu yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2024'te 1 milyon 187 bin 162 olan Tekirdağ nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 21 bin 279 kişilik artışla 1 milyon 208 bin 441'e yükseldi. Tekirdağ'ın yıllık nüfus artış hızı binde 17,8 olarak hesaplanırken, bu oran 2024 yılında binde 17,1 seviyesindeydi. Türkiye genelinde ise yıllık nüfus artış hızı binde 5 olarak gerçekleşti.

İlçe bazında bakıldığında Süleymanpaşa'nın nüfusu 223 bin 68'den 226 bin 582'ye, Çerkezköy'ün nüfusu 218 bin 926'dan 223 bin 975'e, Çorlu'nun nüfusu ise 300 bin 296'dan 306 bin 939'a yükseldi. Kapaklı'da nüfus 147 bin 610'dan 152 bin 509'a çıkarken, Marmaraereğlisi 32 bin 104'ten 33 bin 623'e ulaştı. Saray'da nüfus 51 bin 275'ten 51 bin 468'e, Şarköy'de 34 bin 91'den 34 bin 458'e yükseldi. Ergene'de sınırlı bir artış yaşanarak nüfus 68 bin 526'dan 68 bin 648'e çıktı. Hayrabolu'da ise nüfus 30 bin 84'ten 29 bin 706'ya, Malkara'da 50 bin 727'den 50 bin 123'e, Muratlı'da ise 30 bin 455'ten 30 bin 410'a geriledi. Böylece Tekirdağ'da 2025 yılında 8 ilçede nüfus artışı yaşanırken, 3 ilçenin nüfusu azaldı.

Tekirdağ nüfusunun ortanca yaşı 36 olarak belirlendi. Türkiye genelinde ortanca yaş 34,9 olurken, Tekirdağ bu değerle 81 il arasında 47'nci sırada yer aldı. Türkiye'de ortanca yaş 2024 yılında 34,4 iken 2025 yılında 34,9'a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı. Ortanca yaşın en yüksek olduğu il 44 ile Sinop olurken, en düşük ortanca yaş 21,8 ile Şanlıurfa'da kaydedildi.

Nüfus yoğunluğu açısından Tekirdağ'da kilometrekareye 194 kişi düştüğü açıklandı. Türkiye genelinde bu sayı 112 kişi olurken, Tekirdağ nüfus yoğunluğu bakımından 81 il arasında 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il kilometrekareye 2 bin 943 kişi ile İstanbul olurken, en düşük nüfus yoğunluğu kilometrekareye 11 kişi ile Tunceli'de görüldü.