  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler: Görülmemiş bir skandal Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı Sedef Kabaş hakkında hapis istemi İslam alimi Muhammed Emin Saraç, anma programında yad edilecek Rus Generale susturuculu suikasta Polonya da karışmış! Tapuda düşük bedel dönemi bitti: GİB’ten 5 gün uyarısı, ceza kapıda MHP lideri Bahçeli'den ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Adım adım Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz Başkan Erdoğan’ın kurmayları toplandı! AK Parti MYK toplantısı başladı Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!
Aktüel THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı!
Aktüel

THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
THY bakın kaç milyon yolcu taşıdı!

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 10 artırarak 7,6 milyon yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 10 artırarak 7,6 milyon yolcu taşıdı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin ocak ayı yolcu ve kargo trafik verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2025 yılının yüzde 10 üzerine çıkaran THY, bu ayda toplam 7,6 milyon yolcu taşıyarak, yüzde 84 doluluk oranına ulaştı.

Açıklanan rakamlara göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

 

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2025 döneminde 2,8 milyon iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 artarak 3,1 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında Ocak 2025 döneminde 21,5 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10 artarak 23,7 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Ocak 2026 döneminde, 2025 yılına göre yüzde 18,8 artarak 178,3 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 522 oldu.

Kaynak: AA

Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında
Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında

Dünya

Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

Gündem

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’
Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’

Gündem

Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23