Müslüman ülkenin binlerce askeri Gazze'ye girecek!

Soykırımcı israil Yayın Kurumu, Salı gecesi, Gazze Şeridi’nde ilk yabancı güç olarak binlerce Endonezyalı askerin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Kurum, Endonezya’dan bir gücün Gazze Şeridi’ne konuşlandırılacağını ve bu gücün uluslararası barış gücü kapsamında entegre edileceğini belirtti.

Açıklamada, askerlerin konuşlanacağı saha hücresinin Refah ile Han Yunus arasında hazırlandığına dikkat çekildi. israilin Kan kanalına göre, askerlerin varış tarihi henüz netleşmedi; ancak Endonezya güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyinde, Refah ile Han Yunus arasında kalan bölgede konuşlanmasının beklendiği ifade edildi.

Bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, bölgenin hazır olduğu ve konut binalarının inşasının birkaç hafta süreceği aktarıldı. Endonezyalı askerlerin sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Halihazırda birliklerin Gazze’ye nakli ve gerekli prosedürler konusunda Cakarta ile görüşmeler yürütülüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığını yaptığı Barış Konseyi toplantısına katılmak üzere 19 Şubat’ta Washington’a gideceği ortaya çıktı.

Subianto daha önce, ülkesinin Gazze’ye yirmi bin asker göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Endonezya güçlerinin Gazze’ye varış tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, israil gazeteleri askerlerin Subianto’nun Washington ziyaretinden kısa bir süre sonra, haftalar içinde bölgeye ulaşmasını bekliyor.

Söz konusu gücün Hamas ile doğrudan bir çatışmaya girmesi beklenmiyor. Aksine, mevcut ateşkes hatlarının denetlenmesi ve muhtemelen sınırlarla ilgili bazı diğer meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Jerusalem Post gazetesine göre, Endonezyalı askerlerin Gazze Şeridi’nin güneyinde, Han Yunus ve Refah bölgelerindeki bazı savunma hatlarını denetlemesi bekleniyor.