Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı, yüzyıllardır en önemli soru işaretlerinin başında yer alıyor. Öyle ki genetik faktörlerden yaşam tarzına kadar her detay modern tıbbın araştırma konusu haline geliyor. 128 yaşına kadar yaşayarak "dünyanın en yaşlı insanı" unvanına sahip olan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko'nun uzun yaşam sırları ortaya çıktı.