'Dünyanın en yaşlı insanı' sıfatını alan ve 128 yaşına kadar yaşayan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko'nun asırlık yaşam sırları ortaya çıktı.

#1
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı, yüzyıllardır en önemli soru işaretlerinin başında yer alıyor. Öyle ki genetik faktörlerden yaşam tarzına kadar her detay modern tıbbın araştırma konusu haline geliyor. 128 yaşına kadar yaşayarak "dünyanın en yaşlı insanı" unvanına sahip olan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko'nun uzun yaşam sırları ortaya çıktı.

#2
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Güney Afrika'da 12 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelen Mazibuko, yaşamı boyunca çok sık sağlık sorunu yaşamamış.

#3
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

ISPANAK VE SÜT OLMAZSA OLMAZI! Bir çiftlik hayatında büyüyen asırlık çınar, sağlıklı yaşamında beslenme rutininin etkili olduğuna inanıyordu.

#4
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Beslenme alışkanlıkları zaman zaman değişse de Mazibuko için vazgeçilmez iki besin taze süt ve yabani ıspanaktı.

#5
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Çiftlik hayatında yaşamını sürdüren Mazibuko, doğal yaşamın asıl önemli unsur olduğunu söylüyordu. Asırlık çınar, ömrü boyunca kendi çiftliğinde yetiştirdikleri besinleri tüketmiş.

#6
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Öte yandan mutlu evliliğin de çok önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Mazibuko, aile hayatına çok önem veriyordu.

#7
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Geniş bir ailesi olan Mazibuko'nun 2 tanesi hayatta olan 7 çocuğu vardı ve aynı zamanda 50 torunuyla birlikte torununun torununu da gördü.

#8
Foto - Bu iki besin sayesinde 128 yıl yaşadı! Ölene kadar hastalık yüzü görmedi!!!

Mazibuko, 11 May 1894 tarihinde doğdu ve 3 Mart 2023 tarihinde yaşamını yitirdi./ kaynak: haber7

