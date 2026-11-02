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Gündem Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!
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Polis memurundan alkışlanacak hareket! Trafiği açmak için otomobili kendi itti!

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Samsun’un İlkadım ilçesinde yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti. Arızalanan otomobili iterek sürücüye yardım eden polis memuru, bu hareketiyle yürekleri ısıttı.

Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden trafik polisi, aracından inerek otomobilin yol kenarına çekilmesine destek oldu.

Polisin itmesiyle otomobilin yol kenarına alınmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale döndü.

Polisin sürücüye yardım ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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