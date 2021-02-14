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Gündem Polis memuru Vedat Kaya kimdir? Şehit polis memuru Vedat Kaya nereli?
Gündem

Polis memuru Vedat Kaya kimdir? Şehit polis memuru Vedat Kaya nereli?

Gara’da 10 Şubat 2021’de 13 Türk vatandaşı şehit düştü. Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu. 2016 yılında kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’da şehit oldu. Peki, Vedat Kaya kimdir? Gara’da şehit olanların isimleri | Gara şehitleri kimler? Şehit polis memuru Vedat Kaya kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 19:53:00 -
Polis memuru Vedat Kaya kimdir? Şehit polis memuru Vedat Kaya nereli?

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. 10 Şubat 2021'de şehit edilen 13 Türk vatandaşının 10'unun kimliği tespit edildi. Şehitlerimizden biri de polis memuru Vedat Kaya… Peki, Vedat Kaya kimdir?

Polis memuru Vedat Kaya kimdir? Şehit polis memuru Vedat Kaya nereli?

Vedat Kaya, İstanbul’da polis memuruyken eşiyle birlikte Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından 4 Temmuz 2016’da alıkoyuldu.

Bu arada Vedat Kaya’ın ailesi Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunuyordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” ifadelerini kullandı.

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