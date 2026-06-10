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Yaşam Balıkçı kayıkları denizde kartpostallık manzara oluşturdu
Yaşam

Balıkçı kayıkları denizde kartpostallık manzara oluşturdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Balıkçı kayıkları denizde kartpostallık manzara oluşturdu

Trabzon’da Faroz Balıkçı Limanı’ndan gün batımında denize açılan kıyı balıkçıları, ortaya hayranlık uyandıran görüntüler çıkardı...

Trabzon’da gün batımına doğru Faroz Balıkçı Limanı’ndan denize açılan kıyı balıkçılarının mesaisi, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

 

Güneşin ufuk çizgisinde kaybolduğu anlarda limandan ayrılan balıkçı tekneleri ile gökyüzünün turuncu tonları birleşince ortaya adeta bir resim tablosu çıktı. Denizin sakin yüzeyinde süzülen kayıklar, doğanın sunduğu muazzam renk paletiyle birleşince doyumsuz bir görsel şölen oluştu.

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