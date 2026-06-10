Afganistan, askeri personel ve memurların akıllı telefon kullanımı yasakladı

Afganistan İslam Emirliği lideri Hibetullah Ahundzade'nin, kamu görevlilerinin akıllı telefon kullanmasını yasakladığı öne sürüldü.

KabulNow tarafından yayınlanan habere göre, Ahundzade'nin sözlü talimatı ülkenin sekiz bölgesindeki askeri mahkemelere iletildi. Haberde, yasağa uymayan kişilerin "suçlu" kabul edilerek askeri mahkemelere sevk edileceğinin belirtildiği ifade edildi.

Söz konusu talimatın, Ahundzade'nin askeri mahkeme başkanları, emniyet müdürleri ve istihbarat yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda verildiği öne sürüldü.

Habere göre, sekiz bölgedeki askeri mahkeme başkanlarına yasağın uygulanması ve sonuçlarının Ahundzade'nin ofisine raporlanması görevi verildi. Ayrıca uygulamaya ilişkin alınan tedbirlerin kaydedilmesi amacıyla özel formlar hazırlandığı belirtildi.

Talimatın ardından sosyal medyada, bir İslam Emirliği memurunun akıllı telefonunu parçaladığı görüntülerin paylaşıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Paktika vilayetinin Birmil ilçesindeki emniyet müdürü ile emrindeki 14 personel de söz konusu yasak kararının ardından akıllı telefonlarını imha etti.

İslam Emirliği daha önce de Pençşir başta olmak üzere bazı bölgelerde askeri personele yönelik akıllı telefon kullanımına çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Konuyla ilgili İslam Emirliği yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News