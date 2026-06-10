Görenler gözlerine inanamadı! Yana yatmış dorseyle trafikte ilerledi

Bursa’da çevre yolunda ilerleyen bir tırın dorsesini gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yana doğru yattı. Buna rağmen yoluna devam eden sürücü, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Yana yatmış şekilde seyreden dorseyi gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.