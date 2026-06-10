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Yaşam Görenler gözlerine inanamadı! Yana yatmış dorseyle trafikte ilerledi
Yaşam

Görenler gözlerine inanamadı! Yana yatmış dorseyle trafikte ilerledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bursa’da çevre yolunda ilerleyen bir tırın yana yatmış dorsesi, trafikteki sürücülere korku dolu anlar yaşattı...

Bursa’da çevre yolunda ilerleyen bir tırın dorsesini gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yana doğru yattı. Buna rağmen yoluna devam eden sürücü, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Yana yatmış şekilde seyreden dorseyi gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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