Onlarla gurur duyuyoruz. Örnek olma sebebimiz; Erzurumspor taraftarlarına da ehramdan formalar yaptılar. Bu bizi çok mutlu etti. Yakın zamanda maçlarda, tribünlerde taraftarların üzerinde ehramdan yapılan ürünleri sıkça göreceksiniz. Bu herkes için çok daha iyi olacak. Takdir edersiniz ki; Erzurum soğuk bir memleket. Orada 90 dakika taraftarların maçı seyretmesi biraz uzun ve yorucu olabilir. Ama ehramla kışın daha sıcak, yazın da daha serin olacaklar. Bu da taraftarlar için daha keyifli bir hale gelecek" diye konuştu.