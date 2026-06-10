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Foto - Erzurumspor’da Süper Lig heyecanı! ‘Ehram’ forması görücüye çıktı

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi Erzurum'un asırlık kültürel mirası ehramı yeşil sahalara ve tribünlere taşıdı. "Dokusunda tarih, yüreğinde Erzurum!" sloganıyla tanıtımı yapılan "Ehram Taraftar Forması", mavi ve ehram rengi seçenekleriyle bin 500 TL'den Erzurumspor Store mağazalarında ve online satış kanallarında taraftarların beğenisine sunuldu. Kısa sürede büyük ilgi gören özel tasarım formalar, hem şehre dışarıdan gelen Erzurumlulardan hem de kültürün yaşatılması için emek verenlerden tam not aldı.

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Foto - Erzurumspor’da Süper Lig heyecanı! ‘Ehram’ forması görücüye çıktı

"EHRAM'DAN ESİNLENİLMESİ ÇOK HOŞUMA GİTTİ" İzmir’de yaşayan ve motosikletiyle çıktığı Moğolistan yolculuğu sırasında memleketi Erzurum’a uğrayan Murat Pala, formayı görür görmez büyük bir mutlulukla satın aldığını belirterek, "Ben Erzurumluyum. Geçerken Erzurum’u hem hatıralarımı tazelemek hem de gezmek için uğradım. Burada Erzurumspor’un store mağazasına uğradım. Burada gördüğüm özellikle şu üzerimdeki tişört, eskiden bizim nenelerimizin giydiği Ehram’ın motif ve desenlerinden esinlenerek yapıldığı için çok hoşuma gitti. Hemen aldım. Erzurumspor’a katkım olsun istedim" dedi.

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Foto - Erzurumspor’da Süper Lig heyecanı! ‘Ehram’ forması görücüye çıktı

"TARAFTARLAR KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN MAÇ İZLEYECEK" Ehram üzerine uzun süre çeşitli çalışmalar yürüterek bu özel tasarıma öncülük eden Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Başkanı Fatma Taşbaşı ise, enstitü olarak yaptıkları çalışmaların Erzurumspor gibi köklü bir kulübe ilham vermesinden gurur duyduklarını ifade ederek, "Yaptığımız farklı Ehram çalışmalarıyla biz farklı kurumlara da örnek olduk. Bunlardan bir tanesi de bu sene bizleri gururlandıran, Süper Lig’e çıkan Erzurumspor oldu. Kendilerine başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.

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Foto - Erzurumspor’da Süper Lig heyecanı! ‘Ehram’ forması görücüye çıktı

Onlarla gurur duyuyoruz. Örnek olma sebebimiz; Erzurumspor taraftarlarına da ehramdan formalar yaptılar. Bu bizi çok mutlu etti. Yakın zamanda maçlarda, tribünlerde taraftarların üzerinde ehramdan yapılan ürünleri sıkça göreceksiniz. Bu herkes için çok daha iyi olacak. Takdir edersiniz ki; Erzurum soğuk bir memleket. Orada 90 dakika taraftarların maçı seyretmesi biraz uzun ve yorucu olabilir. Ama ehramla kışın daha sıcak, yazın da daha serin olacaklar. Bu da taraftarlar için daha keyifli bir hale gelecek" diye konuştu.

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