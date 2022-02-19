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Yerel Polis memuru görev yerinde ölü bulundu!
Yerel

Polis memuru görev yerinde ölü bulundu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hükümet Konağı'nda görevli polis memuru ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:36:00 -
Polis memuru görev yerinde ölü bulundu!

Vardiya değişimi için Hükümet Konağı'na gelen polis memurları, Seyit Ahmet Aksu'nun (37) yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine Hükümet Konağı'na gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksu'nun cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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