  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polis memuru evinde başından vurulmuş hale bulundu!
Yerel

Polis memuru evinde başından vurulmuş hale bulundu!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1 çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:21:00 -
Polis memuru evinde başından vurulmuş hale bulundu!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim Bahadır (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır’ın ölümü araştırılıyor.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cansız bedeni bulundu

Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu.

Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23