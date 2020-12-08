Polis maaşı ne kadar oldu? | Her yıl olduğu gibi bu sene de aralık ayıyla birlikte milyonlarca kişi maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, polis maaşı kaç lira olacak?

Polis maaşı ne kadar olacak 2021

Milyonlarca kişi yeni yılla birlikte maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Polisler de maaşlarına yansıyacak olan maaş zam oranı merak ediyor.

Geçtiğimiz hafta kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde memur maaşlarına yapılacak zamlarda tahmin edilmeye başlandı.

Şayet rakamlarla ilgili senaryolar gerçekleşirse başkomiser maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olacak. Şube Müdürü maaşı ise 469 lira artarak 7.074 lira olacak.