Polis, kuryeyi tartakladı! Emniyetin itibarını zedeleyen o memurla ilgili açıklama geldi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde motosikletli kuryeyi tartaklayarak Emniyetin itibarını zedeleyen polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.
Kadıköy'de motosikletli kuryeyle tartışan polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.
Olay, polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesi ile uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldi.
Açıklamaya göre, olaya karışan polis memuru açığa alınırken, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandı.