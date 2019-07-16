Polis her yerde lastik tulumlu sapığı arıyor!

İngiltere'de bir sapık kadınların korkulu rüyası haline geldi. Ülkenin en huzurlu semtlerinden olan Somerset'te siyah lastikten bir tulum giyen sapık yalnız olan genç kadınlara saldırıyor. Saldırganın bir fotoğrafını çekmeyi başaran kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

İngiltere’nin en huzurlu kontluklarından Somerset’te bir kadın, yolda yürürken lastikten tulum giymiş bir adamın saldırısına uğradı.

Tuhaf sesler çıkaran adamın üzerine atladığını söyleyen kadın, kurtulup kaçarken sapığın fotoğrafını çekmeyi başardı.

Polis, adamın bulunması için fotoğrafı yayınlayıp yardım istedi.

Saldırıya uğrayan 20'li yaşlardaki kadın, olaydan çok etkilendiğini, gözünü ne zaman kapatsa adamın korkunç görütüsünün önünde belirdiğini söyledi.