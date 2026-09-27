Eşimin ölümündeki karanlık aydınlansın! “7,5 yıldır adalet bekliyorum”

Beylikdüzü Belediyesi’nde 2019 yılında yaşanan ve belediye çalışanı Yaşar Uçar’ın ölümüyle sonuçlanan makbuz iptali dosyası yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 20 yıldır belediyede çalışan Uçar hakkında, belediyedeki bir tahsilat işlemi sonrasında zimmet iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Uçar, 29 Ocak 2019’da yaşamına son verirken geride suçlamaları reddettiği 11 sayfalık bir mektup bırakmıştı.

“Eşim sistemde bile yokken suçlandı”

SABAH’a konuşan Arzu Uçar, tartışmalı tahsilat işlemi gerçekleştirildiğinde eşinin sendika seçimi nedeniyle veznede olmadığını, makbuzun daha sonra iptal edildiği sırada ise kamera görüntülerinde bilgisayar başında görüldüğü için suçlamaların kendisine yöneltildiğini anlattı.

Uçar, eşinin günlerce ağır psikolojik baskıya maruz bırakıldığını ve hapis ile emekliliğini kaybetme ihtimali üzerinden korkutulduğunu öne sürdü. Benzer iddiaları daha önce verdiği röportajlarda da dile getirmişti.

Hard disk iddiası

Arzu Uçar’ın dikkat çektiği en önemli noktalardan biri de belediyedeki bilgisayarlar oldu.

Uçar, eşinin kullandığı bilgisayarın hard diskinin elektrik verilerek zarar gördüğüne ve bilgisayarlara uzaktan erişilebildiğine ilişkin bilirkişi tespitleri bulunduğunu savundu. Diğer veznedarın bilgisayarının ise sıfırlandığını ileri sürdü.

Uçar ayrıca soruşturma dosyasında eşine aitmiş gibi görünen bir telefon numarasının gerçekte Beylikdüzü Belediyesi’ne ait olduğunu öne sürerek bu konunun da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“7,5 yıldır adalet bekliyorum”

Eşinin ölümünün ardından dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aileyi ziyaret ettiğini anlatan Uçar, kendilerine bir daire verilmesinin gündeme geldiğini ancak aradan geçen yıllara rağmen tapunun kendilerine devredilmediğini öne sürdü.

Uçar, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ardahan programında sesini duyurmaya çalıştığını belirterek, eşinin ölümünün bütün yönleriyle araştırılmasını istedi.

“7,5 yıldır adaletin tecellisini bekliyorum” diyen Uçar’ın iddiaları henüz bir mahkeme kararıyla hükme bağlanmış değil. Yaşar Uçar’ın ölümü ve hakkındaki soruşturmanın 2019’da yaşandığı ise dönemin haber kayıtlarıyla doğrulanıyor.

“Bu karanlık olay aydınlatılsın”

Arzu Uçar, yıllardır cevabını aradığı soruların açıklığa kavuşturulmasını ve soruşturmanın sonuçlandırılmasını istedi.

Eşinin masum olduğuna inandığını belirten Uçar, Yaşar Uçar’ın ölümüne giden süreçte kimlerin hangi işlemleri yaptığının ve belediyedeki tartışmalı makbuz işleminin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Kaynak: SABAH