Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, önceki müzakere turlarının ardından saldırılar ve yaptırımlar geldiğini belirterek ülkesinin artık ABD ile müzakerelere güvenmediğini söyledi. Tahran, savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine yanıt bekliyor.

Pezeşkiyan, cumartesi günü yayımlanan röportajında Katar merkezli El Cezire'ye, "Amerikan tarafına güvenimiz yok ve onlarla hangi temelde bir anlayışa varılabileceğini bilmiyoruz" dedi.

Mepa News’te yer alan habere göre, Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu hafta dünya liderlerinin Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'yi ziyaret etti ve İran'a karşı ABD-İsrail savaşındaki çatışmaları sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde yeniden açacak bir anlaşma önerdi.

Pezeşkiyan, Katar ve Pakistan'ın arabulucu olarak İran'ın mesajlarını Washington'a ilettiğini söyledi. Görüşmelerin iki tarafın haziran ayında vardığı önceki mutabakat zaptı temelinde yürütüldüğünü belirten Pezeşkiyan, geçen ay süresi dolan bu anlaşmaya ilişkin ABD'nin tutumunu açıklığa kavuşturması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından İran'ın sorumlu olduğu iddiasını reddederek ABD'nin "önlerineki yolları kapattığını" söyledi. Boğazın kapatılmasını, "İran'ın yolları kesildiğinde verilen doğal bir karşılık" olarak nitelendirdi.

Krizin güç kullanmak yerine müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirten Pezeşkiyan, görüşmelerin savaşı sona erdirmesi halinde boğazın ticari gemilere yeniden açılacağını söyledi.

Pezeşkiyan, ABD'yi çatışmanın saldırgan tarafı olarak nitelendirerek İran'ın "200 yıldır hiçbir ülkeye saldırmadığını" iddia etti. ABD ve İsrail'in, İran sisteminin "birkaç gün içinde çökeceği" inancıyla bölge ülkelerini savaşa sürüklediğini savundu.

"Amerikan ve İsrail saldırılarına direndik ve direnmeye devam edeceğiz" diyen Pezeşkiyan, ne İranlı bir komutanın öldürülmesinin ne de ekonomik baskının İranlıların geri adım atmasına yol açtığını belirtti.

"İsrail ve ABD'nin İran'a İslam ülkelerinin hava sahalarından saldırdığını" söyleyen Pezeşkiyan, İran'ın bölgede ABD güçlerinin kullandığı üsleri, kendisine yönelik operasyonların bu üslerden başlatılması nedeniyle hedef aldığını ifade etti. Tahran'ın uluslararası hukukun dışında hiçbir şey talep etmediğini ve yalnızca başkaları kuralları ihlal ettiğinde karşılık verdiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan ayrıca İran'a uygulanan yaptırımları, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü ve "soykırım" olarak nitelendirdiği savaşta kullandığı yöntemlerle ilişkilendirdi. "İranlıların ilaç ve ham maddelere erişimini engelleyenler, Gazze'nin yiyecek ve suyunu kesenlerle aynı kişiler" diyen Pezeşkiyan, yaptırımlarla İranlıların hedef alınabileceğini düşünenlerin "yanlış hesap yaptığını" söyledi.

Pezeşkiyan, bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğiyle sağlanabileceğini de belirterek "Bölgesel bir polise ihtiyacımız yok" dedi.

ABD ve İsrail'i "bölgenin kaynaklarını kontrol etmek amacıyla İslam ülkelerini birbirine karşı kışkırtmaya çalışmakla" suçlayan Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'ın İslam dünyasını birleştirmede rol oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

İran bağlantılı Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmaların tırmandığı Yemen'e ilişkin konuşan Pezeşkiyan, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını ve Tahran'ın "haksızlığa uğrayan herkesle dayanışma içinde olduğunu" söyledi.

Husiler ile Suudi Arabistan'a anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Pezeşkiyan, "Kardeş kardeşle savaşmamalı" dedi ve İran'ın anlaşmazlığın sona erdirilmesine yardımcı olmayı teklif etti. "Savaş kışkırtıcısı olmayacağız" ifadelerini kullandı.