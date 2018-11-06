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Polis helikopterine lazer tuttu, enselendi! Bakın ne ceza kesildi

Beyoğlu'nda uçuş görevini yerine getiren polis helikopterine lazer tutarak uçuşun güvenliğini ve görevlilerin hayatını tehlikeye attığı öne sürülen şüpheli yakalandı, 10 bin lira para cezası kesildi.

06 Kasım 2018 Salı 15:11
Polis helikopterine lazer tuttu, enselendi! Bakın ne ceza kesildi

Beyoğlu'ndaki bir program için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında uçuş görevini yerine getiren polis helikopterine lazertutarak uçuşun güvenliğini ve görevlilerin hayatını tehlikeye attığı öne sürülen şüpheliye, 10 bin lira para cezası kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Kasım'da saat 19.45 sıralarında Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir program için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikoptere uçuş görevini yerine getirdiği sırada lazer tutarak uçuşun güvenliğini ve görevlilerin hayatını tehlikeye atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

14 kayıt bulundu

Polis, İstiklal Mahallesi'nde şüpheli E.K'yi (32) kullandığı lazerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette "kasten öldürme", "uyuşturucu madde kullanmak", "iş yerinden hırsızlık", "otodan hırsızlık", "parada sahtecilik", "kapkaç", "kastenyaralama" suçlarından 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

10 bin TL ceza kesildi

"Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin lira para cezası kesilen, "kamu güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:11
  1. Sivil Havacılık Kanunu'na muhalefet
  2. Beyoğlu
  3. lazer
  4. polis helikopteri

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