Polis göz açtırmıyor! Tam 6 milyon 500 bin TL

Edirne'de polis ekiplerince piyasa değeri 6 milyon 500 bin Türk lirası olduğu değerlendirilen elektronik sigara, boş makaron, sigara filtresi ve markasız gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde sürücülüğünü G.G. isimli şahsın yaptığı bir çekiciyi durdurarak arama yaptı.

6 milyon 500 bin TL'lik malzeme ele geçirildi

Yapılan arama sonucu 12 bin 800 adet değişik marka ve özelliklerde elektronik sigara, 90 bin adet içi boş makaron, 72 bin adet sigara filtresi ve 2 bin 300 adet markasız gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin tahmini güncel değerinin 6 milyon 500 bin Türk lirası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili G.G. isimli şüpheli şahıs düzenlenen tahkikat evrakı akabinde sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.