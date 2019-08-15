Polis, freni arızalı yolcu otobüsünün trafiğe çıkmasını engelledi Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki polis denetiminde, Antalya'ya gidecek yolcu otobüsünün fren sisteminin arızalı olduğu, sürücüsünün önceki seferinde yasal sınırdan fazla süre araç kullandığı ortaya çıktı- Aracın çıkışına izin verilmemesi nedeniyle firmanın tahsis ettiği başka bir otobüsün sürücüsünün alkollü olduğu belirlenerek her iki şoför hakkında yasal işlem uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otogarda denetim yapan polis ekipleri, fren sistemi arızalı olduğu belirlenen yolcu otobüsünün otogardan çıkışına izin vermedi. Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir'den Antalya'ya 33 yolcuyla gidecek C.D. idaresindeki 07 ACV 244 plakalı otobüsü kontrol etti. C.D'ye, önceki seferinde 9 saat 40 dakika araç kullanmasının yasal süreyi aştığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekiplerin, fren sisteminin arızalı olduğunu belirledikleri otobüsün otogardan çıkışına izin vermemesi üzerine yolcular, seyahat firmasının tahsis ettiği başka bir araca alındı. Bu otobüsü kullanacak sürücü Ö.E'nin muayenesinde 0,24 promil alkollü olduğu anlaşılınca para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yolcular ise başka firmaların otobüsleriyle yollarına devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.