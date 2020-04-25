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Aktüel

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Gaziosmanpaşa’da bir otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı.

2020-04-25 22:55:41 -
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Gaziosmanpaşa’da bir otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 859 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 NOL 09 plakalı M.D yönetimindeki bir otomobil sokaktan geçerken yan yoldan gelen polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yatarken, araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı polislere müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokak içerisinde ilerlediği ve polis aracının yan devrildiği görülüyor.

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