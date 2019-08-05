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Polis ekipleri Esra bebek için seferber oldu

Van’da doğum esnasında oksijensiz kalan ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine bebek Esra, polis helikopteriyle Batman’a sevk edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
Polis ekipleri Esra bebek için seferber oldu

Van’da doğum esnasında oksijensiz kalan ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine bebek Esra, polis helikopteriyle Batman’a sevk edildi.


Van’da dünyaya gelen Esra Çokbilici isimli bebek, doğum esnasında oksijensiz kaldı. Van’daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması üzerine en yakın il olarak Batman’a sevkine karar verildi. Bunun üzerine sabaha karşı saat 03.30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından Van Emniyet Müdürlüğünde helikopter desteği istenildi. Bebek Esra için harekete geçen Havacılık Şube Müdürlüğü, sikorsky helikopterle sağlık ekibi refakatinde Batman iline sevk işlemini kısa sürede gerçekleştirdi.


Esra bebek için seferber olan Van Emniyet Müdürlüğü, aileye geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
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