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Siyaset Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu
Siyaset

Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu

Terör örgütü DHKP-C militanı Ebru Timtik'i öven ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit eden CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım için polis ekipleri harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:34:00 - 2020-08-29 23:37:27
Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın terör örgütü propagandasının ardından polis ekipleri harekete geçti. 

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde parmağı olan DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'i öven ve terörist için 'şehit' ifadesini kullanan CHP'li Mutlu Yıldırım'ın evinde polis araması yapıldığı belirtildi. 

Teröristin cenazesine katılan Kaftancıoğlu, 'şehit' diyen CHP'liye sahip çıktı

CHP'den konuyla ilgili açıklama yapılırken DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in cenazesine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise Mutlu Yıldırım'ın evine gittiği bildirildi.

Terör örgütü DHKP-C sevicisi Kaftancıoğlu, ayrıca sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak DHKP-C'li teröristi öven ve 'şehit' ifadesini Mutlu Yıldırım'a sahip çıktı.

Aynı teröristin cenazesine katılan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda CHP’li hukukçularla birlikte gençlik kolları üyesi Yıldırım’ın evine gittiklerini söyledi.

Bakan Soylu tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'e 'şehit' diyen CHP'li Mutlu Yıldırım'a sert tepki göstermişti.

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