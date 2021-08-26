Polis baskınıyla ortaya çıktı! Evde şok görüntü
Beykoz'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili Hint keneviri ele geçirildi.
Beykoz'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili Hint keneviri ele geçirildi.
İstanbul Beykoz’da evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsın ikametine baskın düzenlendi. Operasyonda 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili Hint keneviri ele geçirildi.
Beykoz Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram ağırlığında Hint keneviri ekili halde görüldü. Bahçesi Hint keneviri tarlasına çevrilen evin sahibi U.A.K. (39) isimli şahıs gözaltına alındı.
Hakkında, “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs, aynı gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.