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Yerel Polis aracı devrildi! 3 polis yaralandı
Yerel

Polis aracı devrildi! 3 polis yaralandı

Niğde'de resmi polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 08:15:00 -
Polis aracı devrildi! 3 polis yaralandı

Y.Ş. idaresindeki 51 A 5943 plakalı resmi polis aracı, Niğde-Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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